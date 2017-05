Lieber Leser,

Bayer konnte in den abgelaufenen Tagen wieder einmal zulegen. Die wichtige Untergrenze von 100 Euro wurde klar gehalten. Damit schaffte die Aktie einen Marsch Richtung des neuen 12-Monats-Hochs 116,57 Euro. Dies halten technisch orientierte Analysten für eine sehr gute Ausgangsposition. Jetzt käme es darauf an, das nächste Top in Angriff zu nehmen. Dieses befindet sich bei 137,73 Euro (Juli 2015) und ist noch 15 % entfernt. Dann fehlen auf das Allzeithoch 145,75 vom 10. ...

