Bietet Sicherheitspartnern innovative Lösung für die automatisierte Erfassung von Daten zu Cyber-Vorfällen und die schnelle Reaktion auf Bedrohungen

BOSTON, 16. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- CSPi (NASDAQ:CSPI), ein Anbieter von Ethernet-basierten Sicherheitsprodukten, erweiterter Managed Security und Sicherheitsdiensten für die IT-Technologie, gab heute die Aufnahme der Myricom® nVoy-Lösung in das Myricom Global Channel Partner Program des Unternehmens bekannt. Die nVoy-Lösung umfasst den Myricom nVoy Series 10Gbit Packet Recorder und den Myricom nVoy Series 1-100Gbit Packet Broker.

CSPi ist in der Sicherheitsindustrie weithin für seine Adapterkartenserie Myricom ARC bekannt, die die Netzwerksicherheit überwachen und von führenden Organisationen weltweit im Kampf gegen den Cyber-Terrorismus eingesetzt werden. Mit der nVoy-Serie bietet CSPi Sicherheitsfachleuten weitere Unterstützung bei der schnellen, genauen und automatisierten Reaktion auf Vorfälle, die durch Ereignisse ausgelöst wird. Alle verdächtigen Aktivitäten gegen besonders kritische Informationen wie personenbezogene Daten oder geistiges Eigentum werden umgehend isoliert, erfasst und aufgezeichnet, sodass ein schneller Zugriff erfolgen kann.

"Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Informationstechnologie und mit staatlichen IT-Auftraggebern ist Meadowgate darauf ausgerichtet, seinen Behördenkunden optimale technologische Lösungen und Dienstleistungen zu bieten", so Brian Cooleen, VP Sales bei Meadowgate Technologies. "Wir sind stolz darauf, Vertriebspartner für die Myricom-Produkte von CSPi zu sein. Myricom ist die bevorzugte Sicherheitstechnologie-Lösung für die äußerst anspruchsvollen, leistungsstarken und erfolgskritischen Anwendungen unsere Kunden."

Mit der Aufnahme der nVoy-Serie in das Programm, dem mehr als 150 globale Partner angehören, möchte CSPi seine Partner in die Lage versetzen, Kunden dabei zu unterstützen, die echten Vorteile von nVoy zu nutzen. Dazu bietet das Unternehmen Folgendes an:

Programm für Beta-Versionen und Leihprodukte: Channel-Partner erhalten frühzeitig Zugang zu Produkten, um diese testen zu können.

Technische Unterstützung und Schulung: Das Channel-Team von CSPi entwickelt Trainingsprogramme für die leicht verständlichen und einfach zu implementierenden Lösungen des Unternehmens, damit die Partner erfolgreich sein können.

Marketingunterstützung: Channel-Partner erhalten Marketingunterstützung durch Website-Promotion und Vertriebswerkzeuge.

"Das etablierte Global Partner Program von CSPi stellt eine Erweiterung unserer Organisation dar. Über Zusammenarbeit und Integration erreichen wir es, unseren Partnern die besten Werkzeuge bereitzustellen und ihren Erfolg zu fördern", sagte Alan Taub, Senior Director für Channel Sales bei CSPi. "Wir sind überzeugt, dass unsere Partner und Kunden sich mit uns darüber freuen, mit der Ergänzung unseres Portfolios nun die nVoy-Lösung im Sicherheitsbereich anbieten zu können."

Die Myricom nVoy-Serie kann in jede bestehende Sicherheitsinfrastruktur integriert werden. Die Nutzung der Fähigkeiten von nVoy stellt einen grundlegend anderen Ansatz zur Erkennung und Verifizierung der Bedrohungen dar, die sich gegen kritische Daten richten. Dieses neue Konzept ermöglicht es den Sicherheitsexperten, über die von Alert-Protokollen bereitgestellten Metadaten hinaus zu gehen und den vollständigen Umfang des Angriffs auf der Datenebene zu erfassen. Dies ist entscheidend für die Einhaltung von Datenschutzgesetzen wie NIST, GDPR und PCI DSS.

Der Myricom nVoy Series Packet Recorder hilft Sicherheitsingenieuren, Herausforderungen wie Compliance, Datenforensik oder die Bedrohungsminderung in Echtzeit zu begegnen. Darüber hinaus bietet die nVoy-Serie eine Reihe von Vorteilen:

Das Erfassen von 10-Gbit-Daten bei maximalem Datendurchsatz ohne Auswirkungen auf die Anwendungsleistung

Automatisches Abrufen bestimmter paketvermittelter Datenverbindungen, ausgelöst durch Intrusion-Detection-Alarme

Die Erfüllung strenger Datenschutzbestimmungen und kurzer Benachrichtigungsfristen

Das Indizieren und Extrahieren spezifischer Datenkommunikation über eine einfach zu bedienende Web-Schnittstelle

Die leistungsstarken Filter- und Replikationsfähigkeiten des nVoy Packet Broker erlauben es Endnutzern, den Netzwerkverkehr zu lenken, an dem die Kunden interessiert sind.

Leichtes Aggregieren, Replizieren, Kennzeichnen und Filtern (5 Tupel) des Netzwerkverkehrs zu oder von jedem Port und einfacher Lastausgleich

Investitionsschutz bei zunehmender Netzwerkleistung

Reduktion der Daten, die vom nVoy Packet Recorder durchsucht, erfasst und indiziert werden müssen

Weitere Informationen über die Myricom nVoy-Serie finden Sie unter: www.cspi.com/nvoy (http://www.cspi.com/nvoy)

Über CSPi

CSPi (NASDAQ:CSPI) unterhält zwei dynamische Geschäftsbereiche - Hochleistungsprodukte und Technologielösungen - mit einer gemeinsamen Vision für technologische Exzellenz. Der Geschäftsbereich High Performance Products von CSPi bietet höchst leistungsfähige Ethernet-Produkte für verschiedene Anwendungen, z. B. Cyber-Sicherheit, Finanzhandel, Content-Erstellung und -Verteilung, Storage-Netzwerkanwendungen sowie Computer-Signalverarbeitungssysteme. Der Geschäftsbereich Technology Solutions bietet innovative Technologielösungen in den Bereichen Netzwerklösungen, WLAN und Mobilität, Unified Communications und Teamarbeit, Lösungen für Rechenzentren und erweiterte Sicherheit sowie professionelle Managed Services, die übergreifend für alle diese Technologieschwerpunkte angeboten werden. CSPi Technology Solutions arbeitet mit den weltweit führenden Unternehmen für IT-Software und IT-Infrastruktur zusammen, um Lösungen für die besonderen IT-Anforderungen seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cspi.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LYZX_H3iXUGz4AjcXBiPrNZS4j3l7tWB_HOWVb053LQGZNDCF85yGhfzEhGu2wFLVBkmCoR_appnHMwbas2GpA==).

Myricom ist ein eingetragenes Warenzeichen von CSP Inc. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Kontaktinformationen:Amy CareyVP, MarketingCSPiE-Mail: amy.carey@cspi.com