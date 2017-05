FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seinen jüngsten Rekordlauf fortgesetzt. Im Verlauf rückte der deutsche Leitindex bis auf 12 841,66 Punkte vor und stand damit so hoch wie nie zuvor. Im Zuge einer etwas nachgebenden Wall Street entfernte er sich dann aber wieder etwas von dieser Bestmarke und schloss mit minus 0,02 Prozent nur wenig verändert auf 12 804,53 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,20 Prozent auf 25 102,49 Zähler. Der TecDax legte um 0,23 Prozent auf 2231,39 Punkte zu.

Die Märkte interpretierten die geldpolitischen Normalisierungspläne der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht mehr als Gefahr, sondern vielmehr als Bestätigung des Aufschwungs, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Nur in einem Umfeld, in dem die EZB die Zinsen anheben kann, werden auch die Firmengewinne weiter ansteigen - diese Erwartungshaltung scheint sich in den Kursen derzeit festzusetzen."/ajx/tos

