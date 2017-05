Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... Stockpicking Österreich (wikifolio BSN) Ich meine: Nach einem Jahr Pause wird es am 31.5. wieder einen MSCI-Event geben. Die Telekom Austria-Aktie wird aufgenommen. Ich gehe davon aus, dass das der höchste Einzeltagesumsatz in einem Austro-Titel 2017 wird. Bisher ist das die Erste Group mit 144 Mio. (24.4.). Ich tippe auf locker das Doppelte am 31.5. und der Telekom. Auch kursmässig ist so ein Indexevent spannend. Fast 7 Prozent Plus in der Telekom heute. Am 31.5. wird übrigens der WIener Börsepreis vergeben. Passt alles gut. Und schön, dass die Telekom im u.a. wikifolio präsent ist. Das Wikifolio "Stockpicking Österreich" soll am überschaubaren Wiener Aktienmarkt...

