- Nach "The Young Pope" die zweite Serie des Oscar®-Preisträgers ("La grande bellezza") - Produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianani für Wildside



Los Angeles, New York, Rom, Unterföhring, 16. Mai 2017 - "The New Pope", erschaffen und inszeniert von Oscar®-Preisträger Paolo Sorrentino, wird spät im kommenden Jahr in Italien in Produktion gehen. Wie bereits bei seiner ersten Erfolgsserie "The Young Pope", fungiert Sorrentino als Showrunner und Regisseur und schreibt gemeinsam mit Academy Award® Gewinner Umberto Contarello das Drehbuch. Es ist Sorrentinos zweiter Serien-Ausflug in die Welt des modernen Papsttums. "The New Pope" ist eine Gemeinschaftsproduktion von Sky und HBO, produziert von Lorenzo Mieli und Mario Gianani für Wildside sowie koproduziert von Mediapro. FreemantleMedia übernimmt den internationalen Lizenzvertrieb für die Serie.



Derzeit läuft das Casting sowohl für die Titelrolle als auch für weitere Rollen. Weitere Informationen folgen in Kürze.



