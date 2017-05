Die Analysten von Warburg Research haben ihre "Buy"-Empfehlung für die Aktien des österreichischen Immobilienunternehmens Buwog in einer Branchenstudie zum deutschen Immobiliensektor bestätigt. Ihr Kursziel lautet weiterhin 28,30 Euro, derzeit notiert die Aktie bei 25,05 Euro (Schlusskurs vom Dienstag).

Das Buwog-Portfolio sei hauptsächlich auf Immobilien in Wien und Berlin sowie in anderen Landeshauptstädten in Österreich und im Nordwesten Deutschlands konzentriert, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie. Diese regionale Mischung bewertet Analyst Moritz Rieser als "ziemlich attraktiv". Positiv beurteilt er auch, dass die Buwog neben Wien und Berlin Hamburg als dritten Schwerpunkt für Entwicklungsprojekte auserkoren hat. Der Analyst erwartet, dass das Unternehmen in Zukunft hauptsächlich Immobilien in der Nähe von Berlin und Hamburg zukaufen wird.

Beim Gewinn je Aktie rechnet Warburg mit 3,51 Euro (2016/17), 1,98 Euro (2017/18) und 2,15 Euro (2018/19). Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich auf 0,72 Euro (2016/17), 0,82 Euro (2017/17) und 0,98 Euro (2018/19).

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm

AFA0077 2017-05-16/19:27

ISIN: AT00BUWOG001