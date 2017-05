FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts einer Seitwärtsbewegung an der Wall Street hat sich nachbörslich im Handel mit deutschen Aktien beim Broker Lang & Schwarz am Dienstag wenig getan. Die Umsätze seien dünn gewesen, so ein Händler. Etwas höher gestellt wurden Grammer und Capital Stage. Bei Grammer will der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng den Anteil erhöhen, wie nachbörslich bekannt wurde. Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage meldete die Bestellung von Dierk Paskert per Anfang September 2017 zum neuen Vorstandsvorsitzenden.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.804,35 12.804,53 -0,0%% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 16, 2017

