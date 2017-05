Sie war lange angekündigt, nun ist die Tageszeitung "Spiegel Daily" herausgekommen. Harald Schmidt ist Gastautor - auch Helene Fischer ist in der ersten Ausgabe vertreten.

Die digitale Tageszeitung "Spiegel Daily" ist am Dienstag gestartet. In der Rubrik News präsentierte sie unter anderem Beiträge zu Donald Trump, den Koalitionsmodellen in Deutschland und einen Ausblick auf die Filmfestspiele in Cannes.

Um diese Uhrzeit soll die Ausgabe täglich online gehen. Zulieferungen kommen von den Redaktionen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel", des Nachrichtenportals "Spiegel Online" und von Spiegel TV. Weitere Rubriken sind "Meinung", "Social" und "Mein Abend". "Mein Abend" geht etwa auf das neue Album der Schlagersängerin Helene Fischer ein.

Nach einem Freimonat kostet die digitale Ausgabe monatlich 6,99 Euro, der Preis für einen Wochenpass ...

