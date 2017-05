STUTTGART (dpa-AFX) - Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr hat die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) einen ehrgeizigen Plan. "Für das Gesamtjahr erwarten wir ein Ergebnis in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe", sagte LBBW-Chef Rainer Neske im März bei der Vorlage der Jahreszahlen. Ob das im ersten Quartal geglückt ist, dürfte sich am Mittwoch zeigen, wenn die Zahlen vorliegen. Die Zeichen stehen aber gut: Denn der Gewinnrückgang von 2016 lag an hohen Abschreibungen auf den Firmenwert der vor Jahren in der Finanzkrise übernommenen SachsenLB. Interessant dürfte auch sein, wie die Bank mit ihrem Umbau vorankommt. Die LBBW ist dabei, die Zahl ihrer Filialen zu reduzieren und Automaten-Standorte aufzubauen. Hunderte Stellen sollen wegfallen./ang/DP/she

