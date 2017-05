Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BÖRSE - Nach der gescheiterten Fusion mit der London Stock Exchange will Börsenchef Carsten Kengeter neue Geschäftsfelder erschließen. Kengeters neue Strategie ruht auf drei Säulen - das geht aus internen Unterlagen hervor. Der Konzern will das Geschäft auf neue Anlageklassen ausweiten, mit Big Data Geld verdienen und die Börse in eine digitale Kapitalmarktplattform verwandeln. Das Unternehmen wollte diese Informationen nicht kommentieren. (Handelsblatt S. 1)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom macht den Internetrouter ab sofort zur Steuerungszentrale des Smart Home. Damit dürfte das vernetzte Zuhause in Deutschland einen kräftigen Schub erfahren. "Einen einfacheren Einstieg in die Welt des vernetzten Zuhauses bietet niemand in Deutschland", sagte der Deutschlandchef der Telekom, Niek Jan van Damme, bei der Vorstellung der Pläne. Tatsächlich gibt es nach Angaben der Telekom bereits heute durchschnittlich neun smarte Geräte in einem Haushalt in Deutschland. (Welt S. 9)

ING - Ralph Hamers ist der jüngste Vorstandschef, den die niederländischen Finanzgruppe ING je hatte. Er trimmt das Institut radikal, um es digital aufzustellen - und überschreitet dabei auch mal Grenzen. (SZ S. 16)

FIAT-CHRYSLER - Die EU-Kommission nimmt in der Affäre um überhöhte Abgaswerte den Konzern Fiat-Chrysler und die Regierung in Rom ins Visier: In Kommissionskreisen hieß es, die Brüsseler Behörde werde am Mittwoch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die italienische Regierung einleiten. Diese habe es versäumt, ausreichende Erklärungen für den Einsatz von Abschalteinrichtungen in den Abgasreinigungssystemen bestimmter Diesel-Modelle von Fiat vorzulegen. (Handelsblatt S. 19)

TELEFONICA - Telefonica Deutschland bleibt auch nach dem angekündigten Schulterschluss von United Internet mit Drillisch "optimistisch" für die eigenen Wachstumschancen, sagte Finanzvorstand Markus Haas in einem Interview. "Wir sehen uns gut in allen Feldern aufgestellt", sagte er weiter. (Börsen-Zeitung S. 9)

VOLVO - Als erster namhafter Automobilhersteller mit langer Diesel-Tradition bereitet Volvo den Abschied von dieser Technik vor. "Aus heutiger Sicht werden wir keine neue Generation Dieselmotoren mehr entwickeln", sagte der Vorstandsvorsitzende Hakan Samuelsson in einem Gespräch mit der FAZ. Die Schweden wollten selbstverständlich ihren erst 2013 eingeführten derzeitigen Diesel weiterentwickeln und an den künftigen Abgasgrenzwert Euro 6c anpassen, doch danach werde der finanzielle Aufwand für eine Neukonstruktion zu hoch. (FAZ S. 22)

RUSTA - Der schwedische Discounter Rusta plant eine Offensive im deutschen Markt. "500 Filialen müssen in Deutschland auf jeden Fall möglich sein", sagte Rusta-Vorstandschef Göran Westerberg. An diesem Donnerstag eröffnet der Händler seine erste deutsche Filiale in Lübeck. Zunächst werde sich das Unternehmen auf Norddeutschland konzentrieren und die Filialen von Zentrallager in Schweden aus beliefern. Doch wenn die Expansion ein Erfolg werde, dann würde das Unternehmen über kurz oder lang ein eigenes Logistikzentrum in Deutschland brauchen. "Wir haben große Pläne für Deutschland und unser neuer Laden in Lübeck ist nur der erste Schritt." (Handelsblatt S. 18)

May 17, 2017

