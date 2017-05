IRW-PRESS: ChroMedX Corp.: ChroMedX nimmt Greg Falck, Officer Captain (Retd) der Sondereinsatzkräfte, in sein Advisory Board auf

ChroMedX nimmt Greg Falck, Officer Captain (Retd) der Sondereinsatzkräfte, in sein Advisory Board auf

16. Mai 2017. ChroMedX Corp. (CSE: CHX, OTC: MNLIF, Frankfurt: EIY2) (das Unternehmen), der Entwickler des tragbaren Blutanalysesystems HemoPalm, freut sich, die Aufnahme von Greg Falck, Officer Captain (Retd) der kanadischen Streitkräfte, in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben.

Während seiner Zeit in der Armee, als er eine Instandhaltungsorganisation der Sondereinsatzkräfte kommandierte, leitete Captain Falck die Entwicklung zahlreicher unterschiedlicher Technologien und hatte dabei direkt mit internen Industrie- und Management-Teams zu tun. Captain Falck koordinierte auch die Instandhaltung, die Beschaffung und die Anwendung modernster Militärausrüstung für Operationsgebiete auf operativer und strategischer Ebene.

Die Erfahrung von Greg bei der Entwicklung, Erprobung und Beschaffung beim Militär ermöglicht ihm einzigartige Einblicke in die moderne Verteidigungsindustrie und in die Anwendung unserer Technologien. Greg ist eine willkommene Ergänzung des Advisory Board und er wird eine wichtige Rolle bei unserem Bestreben spielen, die Leistung von HemoPalm zur aktiven, praktischen Anwendung beim Militär zu optimieren, sagte Ash Kaushal, President und CEO von ChroMedX Corp.

Die vielseitige und asymmetrische Beschaffenheit moderner Militäroperationen haben die Grenzen des medizinischen Systems immer weiter hinausgeschoben. Soldaten sind oftmals fernab moderner medizinischer Versorgungseinrichtungen im Einsatz und haben nur eingeschränkten Zugang zu einer raschen medizinischen Evakuierung. HemoPalm würde medizinischem Personal die erforderlichen Diagnosedaten für eine lebensrettende Behandlung von Traumata bereitstellen. Ich freue mich auf die Unterstützung der Weiterentwicklung dieser Technologie sowie auf deren Einführung auf dem globalen Markt, sagte Captain (Retd) Greg Falck.

Greg Falck ist ein Absolvent in Mechanical Engineering der Western University und arbeitete neun Jahre lang als Electrical and Mechanical Engineering Officer in den kanadischen Streitkräften. Er verbrachte den Großteil seiner Karriere als Platoon Commander und Logistics Planner bei den Sondereinsatzkräften. Greg reiste oft ins Ausland und arbeitete sowohl für Einheiten der amerikanischen und australischen Sondereinsatzkräfte. Im Jahr 2013 wurde Greg mit der Queens Diamond Jubilee Medal ausgezeichnet.

Die medizinischen Ausgaben des US-Militärs belaufen sich auf etwa 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr, was zehn Prozent der gesamten US-amerikanischen Verteidigungsindustrie entspricht.

Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnostik und die patientennahe Labordiagnostik (POCT) spezialisiert hat. Die Produkte sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt und kommen bei der Blutabnahme, Analyse und Plasma-/Serumgewinnung zum Einsatz.

Das HemoPalm-Blutanalysesystem ist die einzige tragbare Blutanalysetechnologie, bei der die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der CO-Oxymetrie kombiniert wird. Aktuell bieten keine der tragbaren Analysegeräte auf dem Markt eine solche Kombination. Bei den bestehenden Technologien müssen die Anwender ein zweites Gerät für die Durchführung der CO-Oxymetrie kaufen. Durch die Technologie des Unternehmens ist es hingegen möglich, die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der vollständigen CO-Oxymetrie und Bilirubinanalyse in einem einzigen tragbaren Blutanalysegerät anzubieten. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil des HemoPalm-Systems ist die Möglichkeit, Kapillarblut direkt an der Einstichstelle in die Kartusche zu saugen, was eine Alternative zu arteriellem Blut bietet. Die arterielle Blutentnahme ist mit Schmerzen verbunden und kann zu Nervenschädigungen führen. Die CO-Oxymetrie ist ein Verfahren zur Messung der Konzentration von fünf verschiedenen Hämoglobin-Typen im Blut.

Der Weltmarkt für die Blutgas- und Elektrolytanalyse wurde für 2015 auf rund 1,5 Milliarden USD geschätzt und soll bis zum Jahr 2020 ein Volumen von über 1,8 Milliarden USD erreichen.

Webseite: www.chromedx.com

Kontakt: Investor Relations Büro 647-872-9982 DW 2 TF. 1-844-247-6633 DW 2 investor.relations@chromedx.com CHROMEDX CORP Suite 520 - 65 Queen Street West Toronto, Ontario M5H 2M5 Office: 647-872-9982 Toll-free/fax: 1-844-247-6633 Email: info@chromedx.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39788 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39788&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA17111 W1095

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA17111W1095

AXC0022 2017-05-17/07:02