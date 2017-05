The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4DK3 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4DL1 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB4ZN3 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA USC6900PAC35 1011778 B.C.U.17/24REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US172967LL34 CITIGROUP INC. 17/24 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US30216BGT35 EXPORT DEV CND 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796MC06 US TREASURY BILL 11/16/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US92343VDZ40 VERIZON COMM 17/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0721980349 HSBC BANK 12/18 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1614327416 DANSKE BK 17/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1616410061 E.ON SE MTN 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1616411036 E.ON SE MTN 17/21 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1616411119 E.ON SE MTN 17/29 BD02 BON EUR N

CA P3U XFRA CA04016J1021 ARGO GOLD INC. EQ00 EQU EUR N

CA L1T XFRA CA53116A1075 LIBERTY ONE LITHIUM EQ00 EQU EUR N

CA CB7 XFRA DE000A12UKD1 SOLVESTA AG EQ00 EQU EUR Y

CA 6BA XFRA KYG4134L1077 GRAND BAOXIN AUTO GRP LTD EQ00 EQU EUR N

CA FTGU XFRA DE000A2DLXT7 FIR.T.G-US LC C.A.D.U. DZ EQ01 EQU EUR Y

CA HDDF XFRA DE000A2E4T51 HEIDELBERG.DRUCKM. NEUE EQ01 EQU EUR Y

CA EED5 XFRA SE0009697220 ENEA AB O.N. EQ01 EQU EUR N

CA FP9 XFRA US33833Q1067 FIVE PT.HLDGS CL.AREP. EQ01 EQU EUR N