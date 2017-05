FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PCZ XETR DE0006223407 PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 0.380 EUR

ITB XETR GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.301 EUR

BSL XETR DE0005102008 BASLER AG O.N. 0.740 EUR

LEG XETR DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. 2.760 EUR

SOW XETR DE0003304002 SOFTWARE AG O.N. 0.600 EUR

ACX XETR DE000A0DNAY5 BET-AT-HOME.COM AG O.N. 7.500 EUR

DB1 XETR DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 2.350 EUR

EQS XETR DE0005494165 EQS GROUP AG NA O.N. 0.750 EUR

SY1 XETR DE000SYM9999 SYMRISE AG INH. O.N. 0.850 EUR