Tagesgewinner war am Dienstag Mologen mit 15,13% auf 4,20 (772% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 21,63%) vor voxeljet mit 10,22% auf 4,96 (1068% Vol.; 1W 37,02%) und Dialight mit 4,94% auf 1084,00 (561% Vol.; 1W 4,73%). Die Tagesverlierer: Air Berlin mit -13,14% auf 0,91 (394% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,00%), Phoenix Solar mit -4,43% auf 2,93 (6% Vol.; 1W -2,91%), Under Armour mit -3,99% auf 19,48 (126% Vol.; 1W -8,93%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (76325,21 Mio.), BP Plc (55728,09) und Rio Tinto (36957,95). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei voxeljet (1068%), Mologen (772%) und Dialight (561%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist voxeljet mit 75,89%, die beste ytd...

Den vollständigen Artikel lesen ...