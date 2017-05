Delphi soll eine zentrale Rolle bei der Integration von Software und Bauteilen spielen. Ziel ist es, die technischen Lösungen der Partner auch für den Einsatz in Fahrzeugen anderer Hersteller anzupassen. Die Bayern versuchen also mit einer Computer-Plattform für fahrerlose Autos ein Modell für die gesamte Branche an den Start zu bringen. Bis 2021 wollen sie die ersten selbstfahrenden Autos auf der Straße haben.br/>

Alle großen Autobauer liefern sich derzeit ein Wettrennen um den Einstieg ins sogenannte autonome Fahren und gehen dafür Partnerschaften miteinander ein. So kündigte Daimler im April an, mit seinem Zulieferer Bosch bis Anfang des kommenden Jahrzehnts vollkommen selbsttätig fahrende Wagen für den Stadtverkehr auf den Markt bringen zu wollen.br/>

