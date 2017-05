Medieninformation

Veröffentlichung provisorisches Endergebnis zum Übernahmeangebot der Baloise für Pax Anlage AG

Basel, 17. Mai 2017. Die Baloise hat heute nach Ablauf der Nachfrist des zustande gekommenen öffentlichen Übernahmeangebots für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Pax Anlage AG das provisorische Endergebnis veröffentlicht.

Am 6. Januar 2017 veröffentlichte die Basler Leben AG (die "Anbieterin") ein öffentliches Kaufangebot gemäss Art. 125 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Pax Anlage AG ("Pax Anlage") mit einem Nennwert von je CHF 100.00 (die "Pax Anlage Aktien") (das "Angebot").

Bis zum Ablauf der Nachfrist am 16. Mai 2017, 16.00 Uhr (MESZ) wurden der Anbieterin im Rahmen des Angebots insgesamt 21'151 Pax Anlage Aktien angedient, entsprechend 11.75 Prozent aller per 16. Mai 2017 kotierten Pax Anlage Aktien bzw. 41.1 % der 51'461 Pax Anlage Aktien, auf die sich das Angebot per Ablauf der Nachfrist bezieht (Erfolgsquote). Unter der Annahme des Vollzugs der Transaktion beträgt die Beteiligung der Baloise an der Pax Anlage am Ende der Angebotsfrist unter Einbezug der 803 Pax Anlage Aktien, welche die Anbieterin seit dem 10. März 2017 börslich oder ausserbörslich erworben hat, somit insgesamt 149'690 Pax Anlage Aktien, entsprechend 83.16 Prozent der Stimmrechte und des Aktienkapitals der Pax Anlage (Beteiligungsquote).

Die provisorische Meldung des Endergebnisses ist als PDF-Download auf (www.baloise.com/endergebnis: https://www.baloise.com/de/home/medien/news/2017/veroeffentlichung-provisorisches-endergebnis-zum-uebernahmeangebot-der-baloise-fuer-pax-anlage-ag.html) abrufbar.

Das vorliegende Endergebnis ist provisorisch. Die Baloise wird das definitive Endergebnis sowie allfällige nächste Schritte am 22. Mai 2017 veröffentlichen.

Vorbehältlich der Erfüllung sämtlicher Bedingungen (oder eines Verzichts auf deren Erfüllung) und einer Verschiebung des Vollzugs gemäss Abschnitt A.7 (Angebotsbedingungen, Verzicht auf Angebotsbedingungen, Geltungsdauer der Angebotsbedingungen und Aufschub) des Angebotsprospekts findet der Vollzug des Kaufangebots voraussichtlich am 30. Mai 2017 statt.

Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss Angebotsprospekt vom 10. März 2017.

Weitere Informationen

Diese Medienmitteilung, die Angebotsdokumente betreffend das öffentliche Kaufangebot sowie weitere Informationen zur Baloise und Pax Anlage AG finden Sie auf unseren Webseiten (www.baloise.com: https://www.baloise.com/de/home/medien/news.html) sowie (www.paxanlage.ch: http://www.paxanlage.ch/websites/paxanlage/German/1.html).

Kontakt



Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: (www.baloise.com: http://www.baloise.com/)

E-Mail: (media.relations@baloise.com: mailto:media.relations@baloise.com) / (investor.relations@baloise.com: mailto:investor.relations@baloise.com)

Media Relations: Tel. +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel. +41 58 285 81 81

Über die Baloise Group

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'300 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieterin von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierte Finanzdienstleisterin, einer Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Über die Pax Anlage AG



Die Pax Anlage AG wurde 1959 gegründet und ist seit 1996 im Segment Immobiliengesellschaften an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG kotiert. Die in Basel domizilierte Gesellschaft verfügt über ein wachsendes Portfolio von Bestandesliegenschaften mit einem diversifizierten Nutzungsmix und attraktiven Renditen. Diese befinden sich schwerpunktmässig im deutschschweizerischen Mittelland entlang der wichtigsten Verkehrsachsen.

Zusätzlich entwickelt die Pax Anlage Wohn-, Büro-, Gewerbe- oder Mixliegenschaften für den eigenen Bestand oder für den Verkauf. Durch die nachhaltige Bewirtschaftung des eigenen Portfolios entstehen stabile und kontinuierliche Erträge, die mit Kapitalgewinnen aus dem Verkauf von Stockwerkeigentum ergänzt werden.

Neben der Entwicklung und Verkauf von Objekten, verwaltet die Pax Anlage die gruppeneigenen Liegenschaften, sowie die Liegenschaften der PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG und von externen Auftraggebern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen, mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse, Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Bâloise Holding AG. Entsprechend sind solche Aussagen unsicher und weichen möglicherweise wesentlich von aktuellen Fakten, der gegenwärtigen Lage, heutigen Auswirkungen oder Entwicklungen ab.

Disclaimer

This press release is for informational purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities. Furthermore, this press release does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The public tender offer (the "Public Tender Offer") for all publicly held shares in Pax Anlage AG will be made solely by means of, and on the basis of, an offer prospectus which is to be published. An investment decision regarding the acceptance of the Public Tender Offer should only be made on the basis of the offer prospectus. The offer prospectus was published on 10 March 2017 and is available free of charge from UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, CH-8098 Zurich (tel.: +41 44 239 47 03 (voice recorder); fax: +41 239 69 14; e-mail: swiss-prospectus@ubs.com).

Diese Pressemitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ferner gelten diese Pressemitteilung nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das öffentliche Kaufangebot (das "öffentliche Angebot") in Bezug auf sämtliche sich im Publikum befindenden Aktien der Pax Anlage AG erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Angebotsprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Annahme des öffentlichen Angebots sollte nur auf der Grundlage des Angebotsprospekts erfolgen. Der Angebotsprospekt wurde am 10. März 2017 veröffentlicht und kann kostenfrei bei UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland, Postfach CH-8098 Zürich (Tel.: +41 44 239 47 03 (Anrufbeantworter); Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) bezogen werden.

This press release is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. Neither this press release nor the Public Tender Offer for all publicly held shares in Pax Anlage AG constitutes an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful.

United States of America

The Public Tender Offer referred to in this press release (the "Offer") is not being made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. The offer prospectus and any other offering materials with respect to the Offer may not be distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of Pax Anlage AG, from anyone in the United States of America. Basler Leben AG (the "Offeror") is not soliciting the tender of securities of Pax Anlage AG by any holder of such securities in the United States of America. Securities of Pax Anlage AG will not be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of the Offer that Offeror or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated. Offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by it not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful. A person tendering securities into this Public Tender Offer will be deemed to represented that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for the account or benefit of any U.S. person, and (c) is not in or delivering the acceptance from, the United States.

United Kingdom

The offer documents in connection with the Offer are not for distribution to persons whose place of residence, seat or usual place of residence is in the United Kingdom. This does not apply to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). The offer documents in connection with the Offer must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which the offer documents relate is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

Australia, Canada and Japan

The Offer referred to in this press release is not addressed to shareholders of Pax Anlage AG whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the Offer.