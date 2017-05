Atlantia betreibt nicht nur die italienischen Autobahnen, sondern auch die Römischen Flughäfen Fiumicino und Ciampino. Ein reinrassiges Infrastruktur-Investment also und dieser Sektor ist derzeit ja ziemlich in Mode - ganz im Gegenteil zu italienischen Aktien, weshalb der Kurs schon zwei Jahren seitwärts dümpelt. Langfristig orientierten Aktionären wie der Familie Benetton, die über ihre Holding Sintonia rund 30% am Unternehmen hält und damit größter Anteilseigner ist, kann das freilich egal sein: Atlantia erwirtschaftet stabile Erträge, weshalb die Dividende in den vergangenen 13 Jahren nur einmal (2014) nicht angehoben wurde. Auch 4% Rendite sind bemerkenswert. Dennoch ist die Aktie kein DividendenAdel, da die...

