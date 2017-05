EQS Group AG mit sehr gutem Jahresauftakt 2017

Corporate News

EQS Group AG mit sehr gutem Jahresauftakt 2017 Umsatz steigt im ersten Quartal um 49 Prozent

München - 17.5.2017

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) ist mit deutlichen Umsatzzuwächsen in das Geschäftsjahr 2017 gestartet. Der Konzern erzielte in den Monaten Januar bis März Umsatzerlöse in Höhe von EUR 6,90 Mio. Dies entspricht einem Zuwachs von 49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBIT vor einmaligen Akquisitionskosten, Kaufpreisallokation sowie planmäßigen Abschreibungen auf die erworbenen Kundenstämme (Non-IFRS) verdoppelte sich auf TEUR 331. Der bereinigte Konzernüberschuss belief sich auf TEUR -26. Das bereinigte Ergebnis je Aktie beträgt EUR -0,02.

Der deutliche Anstieg der Umsatzerlöse ist vor allem auf eine Ausweitung der Umsätze in Deutschland zurückzuführen. Dabei entfällt der Hauptanteil der Umsatzsteigerung auf die konsolidierten Umsatzerlöse der mehrheitlich übernommenen ARIVA.DE AG. Diese steigerte im Vorgriff auf die beschlossene Einführung von Basisinformationsblättern für Finanzprodukte gemäß der PRIIP-Verordnung ihren Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode um über 40 Prozent.

Die EQS Group AG erreichte auch organisch im Inland ein prozentual zweistelliges Wachstum. Ausschlaggebend war das Inkrafttreten der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und die damit verbundene Ausweitung der Ad-hoc-Pflicht auf einen erheblich größeren Kreis von Emittenten sowie umfangreichere Insiderregelungen. Die Einführung der Cloud-Software INSIDER MANAGER ist ein großartiger Erfolg.

In Summe erzielte die EQS Group AG in Deutschland einen Umsatzanstieg von 68 Prozent auf EUR 5,19 Mio., davon EUR 1,68 Mio. aus konsolidierten Umsätzen der ARIVA.DE AG.

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Die Verschärfung der Finanzmarktregulierung in Europa eröffnet uns neue Wachstumschancen im In- und Ausland und führt aufgrund der breiten Kundenbasis im ersten Schritt zu einem deutlichen Umsatzsprung im Heimatmarkt. Unsere Cloud-Produkte wie der INSIDER MANAGER sind aber auch schnell in anderen europäischen Märkten einsetzbar und eignen sich hervorragend zur Neukundengewinnung."

Das Auslandsgeschäft legte auch im ersten Quartal 2017 weiter zu. Die Umsatzerlöse stiegen um 12 Prozent auf EUR 1,71 Mio. Der Anteil des Auslandsumsatzes am Konzernumsatz sank aufgrund der Erstkonsolidierung der ARIVA.DE AG gegenüber dem Vorjahr von einem Drittel auf nunmehr 25 Prozent.

Unsere schweizer Tochtergesellschaft steigerte den Umsatz in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017 zweistellig auf TEUR 733 (Vorjahr TEUR 663). Unser asiatisches Geschäft erzielte bei einem nahezu unveränderten Umsatz (TEUR 617) erstmals einen operativen Gewinn (Non-IFRS). Die größten prozentualen Umsatzzuwächse erzielten die Gesellschaften in UK (34 Prozent Wachstum auf TEUR 114) und Russland (31 Prozent Wachstum auf TEUR 212). Die russische Tochtergesellschaft erreichte dabei bereits im ersten Quartal eine zweistellige EBIT-Marge.

Unveränderter Ausblick

Der Vorstand der EQS Group erwartet im Rahmen der internationalen Wachstumsstrategie für 2017 ein zweistelliges Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent auf EUR 31,2 Mio. bis EUR 32,5 Mio. Das bereinigte EBIT soll um 10 bis 20 Prozent auf EUR 3,6 Mio. bis EUR 3,9 Mio. steigen.

Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse ab 11:00 Uhr (MESZ) in der heutigen Telefonkonferenz. Diese wird unter www.eqs.com live im Internet übertragen.

Wichtige Kennzahlen (IFRS) Q1 2017 Q1 2016 +/-

Umsatz (TEUR) 6.896 4.617 49% Non-IFRS* EBIT (TEUR) 331 163 >100% EBIT (TEUR) 156 38 >100% Non-IFRS* Konzernüberschuss (TEUR) -26 -126** -79% Konzernüberschuss (TEUR) -107 -214** -50% Non-IFRS* Ergebnis je Aktie (EUR) -0,02 -0,11** -82% Ergebnis je Aktie (EUR) -0,08 -0,18** -56% Operativer Cash Flow (TEUR) 160 229** -30% Liquide Mittel (TEUR) 5.463 6.610 -17%

Mitarbeiter (Periodendurchschnitt) 334 211 58% * Non-IFRS Kennzahlen vor planmäßigen Abschreibungen auf die erworbenen Kundenstämme, Kaufpreisallokation &Akquisitionskosten ** Vorjahreszahlen angepasst. Wir verweisen auf den Gliederungspunkt 2. "Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden" (2.4 Änderungen der Vorjahreszahlen) im Konzernanhang zum 31.12.2016

Weitere Hinweise:

Die Zahlen für das erste Quartal 2017 sind untestiert.

Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone (http://newsapp.dgap.de/).

Über die EQS Group

Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter für Digital Investor Relations. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen und Meldepflichten sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment Community weltweit zu erreichen.

Das Herz der Technologie ist das EQS COCKPIT, eine cloud-basierte IR-Plattform, welche die Arbeitsprozesse von IR-Managern digital abbildet und effizienter macht. Spezielle Module ermöglichen die Pflege von Inhalten (CMS), von Kontaktdaten (CRM) und von Insiderdaten sowie den Zugriff auf globale Investorendaten und auf eigene Monitoring- und Analytics-Funktionen. Um einen integrierten Workflow zu gewährleisten, ist das EQS COCKPIT an die Unternehmenswebsite angebunden.

Das EQS COCKPIT bietet darüber hinaus Zugang zu einem der wichtigsten Financial Newswire, über das jährlich über 20.000 Finanz- und Unternehmensmitteilungen verbreitet werden. In Deutschland ist die EQS Group mit ihrem Service DGAP, dem sämtliche DAX-Unternehmen vertrauen, die Institution zur Erfüllung gesetzlicher und regulativer Einreichungs- und Veröffentlichungspflichten.

Als digitaler Komplettanbieter entwickelt die EQS Group zudem IR- und Unternehmenswebsites sowie Apps, erstellt digitale Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte und führt Audio- und Video-Übertragungen durch.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt entwickelt. Der Konzern hält zudem die Mehrheitsbeteiligung an der ARIVA.DE AG und beschäftigt weltweit über 300 Mitarbeiter.

