Für den AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. als Träger und die AMA Service GmbH als Veranstalter der Messe Sensor + Test gibt es "in Europa keine vergleichbare Plattform, auf der Anwender auf so viele innovative Anbieter von Sensorik, Mess- und Prüftechnik aus aller Welt treffen können". Da ist es kaum verwunderlich, dass in diesem Jahr wohl rund 600 Aussteller und über 9000 Besucher nach Nürnberg fahren werden.

Drucksensoren

Zwar können die Besucher auf der Sensor + Test viele verschiedene Standardaufnehmer mechanischer Messgrößen finden, aber wer genau hinschaut, wird auch Spezialitäten und das nicht Alltägliche entdecken. Die zur Messung von Druck und Differenzdruck eingesetzten Technologien reichen von piezoresistiven Siliziumsensoren für Druckmessung in flüssigen und gasförmigen Medien bis zu Dünnschicht-Dehnungsmessstreifen, wobei manchen Sensoren zusätzlich Temperatursensoren enthalten.

So zeigt der amerikanische Hersteller Pressure-Sensor Bluetooth-fähige MEMS-Drucksensoren sowie vorgefertigte Sensormodule und Keramiksensoren für Automobil-, Industrie- und Consumer-Anwendungen, aber auch Sensoren für Luftverdichter- und Wasseraufbereitungsanwendungen. Sensoren für Absolutdruckmessungen mit Kantenlängen von einem Millimeter wird das ...

