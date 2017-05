Ein missglücktes Experiment hat die folgenschwere Explosion in einer Fabrik des Autozulieferers Schaeffler in Unterfranken ausgelöst. In einem Versuchsaufbau zur Vorreinigung von Industriesalzen sei es am Montag (15. Mai) zu einem technischen Defekt gekommen, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...