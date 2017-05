FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,17 Prozent auf 160,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,41 Prozent.

Wegen der aktuellen politischen Turbulenzen in den USA setzten Investoren am Morgen generell auf eher sichere Anlagen, wie zum Beispiel deutsche Bundesanleihen. US-Präsident Donald Trump gerät zunehmend unter Druck. Laut Medienberichten soll Trump versucht haben, die Arbeit von Ermittlern zu behindern.

Anleihen-Experte Dirk Gojny von der National-Bank geht davon aus, dass die Anleger am deutschen Rentenmarkt die politische Entwicklung in Washington im Blick haben werden. Dies dürfte Bundesanleihen weiter stützen. Dagegen sind im Tagesverlauf kaum Impulse durch Konjunkturdaten zu erwarten./jkr/fbr

ISIN DE0009652644

