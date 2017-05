Als kolportiert wurde, dass Apple erwäge, in Zukunft eigene Chips zu entwickeln und zu produzieren, traf das die Aktie von Dialog Semiconductor wie ein Fallbeil, denn der deutsche Chiphersteller ist ein wichtiger Zulieferer von Apple. Die Aktie brach am 11. April in der Spitze um sagenhafte 36 Prozent ein, konnte sich aber so weit von den Crash-Tiefs des Tages lösen, dass es gelang, die 200 Tage-Linie zu halten.

