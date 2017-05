Daimler & Co. versuchen einen Gang hochzuschalten

Die Aktien der deutschen Premiumhersteller Daimler und BMW fahren seit Jahresanfang dem DAX® deutlich hinterher. Dabei liegt die Bewertung auf Basis des KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktien des Duos und jener von Volkwagen weit unter der des DAX®. Können die Aktien bald wieder durchstarten?



Geldregen für die Aktionäre von BMW: Am 11. Mai fand die Hauptversammlung des weltweit zweitgrößten Premiumherstellers in München statt. Die Dividende ist auf den Rekord von 3,50 Euro gestiegen, was einer Dividendenrendite von 4,0 Prozent entspricht. Vor dem Dividendenabschlag war das Papier zwar in die Nähe des 52-Wochen-Hochs geklettert. Allerdings hinkt die Aktie, ebenso wie die von Daimler, dem DAX® weiterhin deutlich her. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mit knapp zwei Prozent im Minus, während der um die Dividenden bereinigt DAX®-Kursindex um 8,5 Prozent zugelegt hat.



Für Skepsis bei Investoren hatten die ursprünglichen Ausblicke von Daimler und BMW auf das laufende Jahr gesorgt. So steigert Daimler in diesem und im nächsten Jahr die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie für Sachanlagen kräftig, was auf die Profitabilität drückt. Das hat die Aktie und die des Konkurrenten BMW in den vergangenen Monaten deutlich gebremst, zumal der Münchener Autobauer ebenfalls kräftig investiert. Gleichzeitig zweifeln einige Investoren, ob die deutschen Autohersteller künftig eine ebenso starke Position bei Elektro- und selbstfahrenden Autos erreichen können, wie derzeit bei Verbrennungsmotoren.





Papiere der Autohersteller gehören zu den günstigsten DAX®-Aktien



Die Skepsis der Investoren spiegelt die Bewertung der Autoaktien deutlich wider. So liegt das 2018er-KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Daimler bei lediglich 7,7, gegenüber 8,4 für BMW und nur 5,8 für Volkswagen. Damit gehören die Autohersteller zu den vier am niedrigsten bewerteten DAX®-Aktien, nur die Deutsche Lufthansa schiebt sich mit einem KGV von 6,5 zwischen das Quartett. Das KGV des DAX® liegt hingegen bei 13,4. Für etwas Zuversicht bei Investoren hat daher zuletzt gesorgt, dass Daimler nach der Vorlage der guten Quartalszahlen die 2017er-Prognose erhöht hat. Bei Absatz Umsatz und operativem Gewinn strebt Daimler nun ein "deutliches" Plus an. "Wir sind auch für den Rest des Jahres überaus zuversichtlich, sowohl unsere finanziellen als auch unsere strategischen Ziele zu erreichen", sagte Finanzchef Bodo Uebber. Der Konzern profitiert weiterhin vom Absatzboom in China, wo Daimler im ersten Quartal ein Drittel mehr Fahrzeuge abgesetzt hat.



Produktideen: Capped Bonus-Zertifikate auf Autohersteller Basiswert Einlösungstermin Höchstbetrag Barriere Abstand Barriere max. Rendite p.a. WKN BMW 23.03.18 96,00 € 70,00 € 19,32 % 10,22 % TD828J Daimler 23.03.18 72,61 € 55,00 € 19,95 % 7,24 % TD88WW VW 23.03.18 176,00 € 116,00 € 19,60 % 14,30 % TD7WKK Stand: 16.05.2017 - ca. 10:30 Uhr



BMW und Volkswagen haben den Ausblick bekräftigt, bei VW kommt man nach deutlichen Sparanstrengungen bei der Verbesserung der Marge der Kernmarke VW allmählich voran. Ein Belastungsfaktor für die Autoaktien aus dem DAX® ist allerdings die Abkühlung des US-Automobilsektors, wie die enttäuschenden Absatzzahlen für April einmal mehr gezeigt haben. Sollten die US-Hersteller versuchen, ihre Fahrzeuge zunehmend im Ausland zu verkaufen, gerade in Westeuropa, könnte sich der Preisdruck in der Region verstärken, was schlechte Nachrichten, gerade für Massenhersteller wie Volkswagen wären.



Die Aktien der deutschen Autohersteller sind zwar auf Basis der KGVs günstig bewertet, spüren aber mehr Gegenwind, gerade wegen des schwierigen US-Marktes. Nicht zuletzt von dessen Entwicklung dürfte abhängen, ob die Aktien der deutschen Autohersteller allmählich wieder nach oben tendieren.



Quelle: HSBC





