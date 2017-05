Bye, bye KMU-Anleihemarkt: Nach der erfolgreichen Realisierung des Hotel- und Restaurantprojekts "Kosmos-Ensemble" hat der Leipziger Immobilienprojektierer KSW Immobilien GmbH & Co. KG seine 6,50%-Projektanleihe 2014/19 vorzeitig fällig gestellt und am 16. Mai 2017 zurückgezahlt. Die Inhaber der 25 Mio. EUR schweren Schuldverschreibung 2014/19 (WKN: A12UAA) mit offizieller Endfälligkeit am 07. Oktober ...

