Die Wertpapiere von Vonovia werden im Mittwochshandel ex Dividende gehandelt, weshalb die Aktie auch mit einem augenscheinlichen Minus in den heutigen Handel startet. Doch noch ist der Aufwärtstrend intakt und könnten für weitere Gewinne sorgen.

Übergeordnet lässt sich seit Mitte 2015 eine übergeordnete Aufwärtsbewegung in den Wertpapieren von Vonovia feststellen, die im August 2016 auf ein Verlaufshoch von 37,00 Euro aufwärts geführt hat. Nach einer zwischengeschalteten Korrektur auf das Unterstützungsniveau um 28,65 Euro bis Dezember letzten Jahres nahm die Aktie anschließend wieder ihre übergeordnete Aufwärtsbewegung auf und beglückte Investoren in den letzten Monaten mit einer fulminanten Rally auf 36,18 Euro bis Montag dieser Woche. Dabei beschleunigte das Wertpapier in den letzten Handelswochen sogar noch einmal deutlich - mit dem aktuellen Wochenhoch bei 36,18 Euro ist der Wert scheinbar aber an seine kurzfristigen Grenzen gestoßen. Dabei verfehlte das Papier nun ganz knapp die Hochs aus 2016, könnte diese im weiteren Verlauf aber noch ansteuern, nicht zuletzt weil der Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...