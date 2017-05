PARIS (dpa-AFX) - Die europäische Trägerrakete Ariane taucht künftig auch im Namen des Herstellers Airbus Safran Launchers auf. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch seine Umbenennung in ArianeGroup an. Das Gemeinschaftsunternehmen des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus und des Triebwerksherstellers Safran war vor gut zwei Jahren gegründet worden, um die europäische Trägerraketen-Industrie neu zu ordnen. Es entwickelt die nächste Raketen-Generation Ariane 6, die Europas Wettbewerbsfähigkeit im Raumfahrtgeschäft gegen aufstrebende Konkurrenten wie das amerikanische Unternehmen SpaceX behaupten soll.

Airbus Safran Launchers beschäftigt knapp 9000 Mitarbeiter in Deutschland und Frankreich. Der Konzern hatte vor einigen Monaten auch den Raketenbetreiber Arianespace übernommen, der vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französich-Guyana (Südamerika) mit Ariane-, Sojus- und Vega-Raketen Satelliten ins All transportiert. Die Namensänderung wird zum 1. Juli wirksam./sku/DP/stb

ISIN NL0000235190 FR0000073272

AXC0052 2017-05-17/09:47