Procter & Gamble (WKN:852062) kontrolliert eines der größten Portfolios von Verbraucherprodukten weltweit. Die Marken umfassen die wichtigsten Industriesegmente wie Körperpflege, Hygieneartikel für Babys und Reinigungsmittel. Damit werden Produkte abgedeckt, die Millionen von Verbrauchern täglich benutzen.



Im Folgenden werfen wir einen genauen Blick darauf, wo die größten Gewinne des Unternehmens herkommen.

Ein paar große Marken

P&G tritt in zehn Produktkategorien an, die in fünf Unternehmenssegmente aufgeteilt werden: Beauty, Gesundheit, Stoffe, Körperpflege und Hygieneartikel für Babys, Frauen und die ganze Familie.



Das größte Segment bildet "Stoffe' mit knapp einem Drittel der Umsätze und 27 % der Gewinne im letzten Jahr. Dank Tide, Ariel und Downy ...

