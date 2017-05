Bigbank AS: Bigbank Festgeld-Index - Deutsche Sparer denken am langfristigsten

Köln, Tallinn, 17. Mai 2017. Die Deutschen scheinen nicht an ein Ende der Niedrigzinsphase zu glauben. Während der europäische 6-Monats-Durchschnitt für Laufzeiten von Festgeldanlagen bei 25 Monaten liegt, entschieden sich die Deutschen im Schnitt für 28 Monate. Das zeigt der Festgeld-Index der estnischen Bigbank, der die Entwicklung der durchschnittlich gewählten Anlagedauer für neu abgeschlossene Festgeldverträge verfolgt1. Auf europäischer Ebene haben sich die gewählten Laufzeiten von 25 Monaten im Oktober 2016 auf 23 Monate im April 2017 verkürzt.

"Die kürzer werdenden Laufzeiten zeigen, dass unsere Kunden sich nicht langfristig an das aktuelle Zinsumfeld binden möchten. Vielmehr rechnen sie möglicherweise mit einem Ende der ultralockeren Geldpolitik in Europa ", erklärt Kaido Saar, Vorstandsvorsitzender der Bigbank. "Die Hoffnung auf eine kurzfristige Zinswende durch die Europäische Zentralbank scheint bei unseren finnischen und schwedischen Kunden jedoch höher zu sein als in Deutschland und den Niederlanden".

Im Vergleich zum Oktober 2016 haben die Deutschen Sparer ihre Laufzeiten zuletzt sogar um 5 auf aktuell 30 Monate erhöht. Damit führen sie aktuell das Europa-Ranking an. Auf Platz Zwei liegen die Niederländer mit derzeit 28 Monaten, gefolgt von den Österreichern und Letten mit einer durchschnittlichen Laufzeit von jeweils 22 Monaten im April.

Das Länder-Ranking der gewichteten durchschnittlichen Laufzeiten von Festgeldeinlagen für April 2017

Ra- Land Durchschnittliche Durchschnittliche Laufzeit der ng Laufzeit im April vergangenen sechs Monate

1 Deutsch- 30 Monate 28 Monate land 2 Nieder- 28 Monate 30 Monate lande 3 Öster- 22 Monate 25 Monate reich 3 Lett- 22 Monate 20 Monate land 4 Finn- 20 Monate 16 Monate land 5 Estland 20 Monate 20 Monate 5 Schwe- 14 Monate 15 Monate den Gesamt 23 Monate 25 Monate

1 Alle Zahlen beziehen sich auf die jeweils innerhalb eines Monats neu abgeschlossenen Festgeld-Verträge bei der Bigbank. Die durchschnittliche Laufzeit der abgeschlossenen Neuverträge wird nach Anlagevolumen gewichtet. Das bedeutet: Die Laufzeit eines neuen Festgeld-Vertrags fließt entsprechend der Höhe des Anlagevolumens systematisch stärker oder weniger stark in die Index-Modellierung mit ein.

Das Unternehmen:

Die estnische Bigbank ist auf Festgeld und Verbraucherkredite spezialisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Tartu hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1992 zu einer der profitabelsten Banken im gesamten Baltikum entwickelt. Es unterhält Filialen in Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Schweden und Spanien. Insgesamt beschäftigt die Bigbank 434 Mitarbeiter. In Deutschland, Österreich und den Niederlanden agiert die Bigbank als Online-Bank und bietet Festgeldanlagen zu attraktiven Zinsen an. Als grenzüberschreitend tätige Bank ist die Bigbank bei der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) sowie der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) angemeldet. Die Einlagen der Kunden sind über den gesetzlichen Einlagensicherungsfonds Estlands bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.

Die Bigbank erhielt vom Handelsblatt den Titel "Bestes Festgeld 2016". Auch von der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender n-tv wurde die Bank mehrere Jahre in Folge für ihr Festgeldangebot ausgezeichnet und erhielt unter anderem den Preis "Zins-Award 2016". Auch für die Qualität ihres Kundenservices wurde die estnische Bank bereits mehrfach ausgezeichnet - darunter vom Verbraucherportal Verivox.

