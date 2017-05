Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG Unternehmen: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Anlass der Studie: Q3 2016/17 results Empfehlung: ADD seit: 17.05.2017 Kursziel: 18,60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 27.09.2016, vormals BUY Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 18.60 price target. Abstract: Q3 16/17 sales fell 1.1% to EUR56.6m (FBe: EUR56.3m; Q3 15/16: EUR57.2m) as private label contract expiries in Germany (which management had flagged well in advance) outweighed strong growth in East Central Europe where SWA's wine and brandy business is flourishing. Q3 16/17 EBIT of EUR1.6m (FBe: EUR0.8m; Q3 15/16: EUR-0.1m) benefited from the absence of EUR1.2m in exceptional costs in connection with the departure of a member of the management board and restructuring of the sales department which adversely affected the prior year figure. Q3 16/17 EBIT was above our forecast because of a sharp improvement in the gross margin in France (better product mix) and also because of EUR0.4m in profits on a real estate transaction in the EC Europe segment. Advertising expenditure is set to rise in Germany in the current quarter. But with EBIT up 27.7% and net profit before minorities up 33.9% after nine months of the financial year, management has raised full year guidance from 'stable EBIT and net profit before minorities' to 'a gentle rise in EBIT and net profit before minorities.' We raised our forecasts after the Q2 results to show full year increases in these numbers of 8.5% and 10.8% respectively and so are leaving our forecasts unchanged. We maintain our Add recommendation and price target of EUR18.60. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 18,60. Zusammenfassung: In Q3 16/17 fiel der Umsatz um 1,1 % auf EUR56,6 Mio. (FBe: EUR56,3 Mio.; Q3 15/16: EUR57,2 Mio.), weil Rückgänge im Bereich der Handelseigenmarken in Deutschland (die das Management im Voraus signalisiert hatte) das durch florierende Wein- und Brandyumsätze stark wachsende Ostmitteleuropageschäft überwogen. In Q3 16/17 wurde das EBIT gestärkt durch die Abwesenheit von EUR1,2 Mio. an Einmalkosten im Vorjahr in Zusammenhang mit dem Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstandes sowie Umstrukturierungen im Vertrieb. Das EBIT in Q3 16/17 lag oberhalb unserer Prognose wegen einer erheblichen produktmixbedingten Verbesserung der Bruttomarge in Frankreich und eines Gewinnes in Höhe von EUR0,4 Mio. in Bezug auf eine Immobilientransaktion im Segment Ostmitteleuropa. Die Werbungsaufwendungen in Deutschland werden in diesem Quartal anziehen. Aber da EBIT und Konzernüberschuss nach neun Monaten um 27,7% bzw. 33,9% über dem Vorjahresniveau liegen, hat das Management die Guidance fürs Gesamtjahr von 'einem EBIT und einem Konzernjahresüberschuss auf dem hohen Niveau des Geschäftsjahres 2015/16' auf 'eine leichte Steigerung von EBIT und Konzernjahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr' angehoben. Wir haben unsere Prognosen nach dem Q2-Ergebnis nach oben revidiert. Diese weisen nun Steigerungen beim EBIT und Konzernjahresüberschuss von 8,5% bzw. 10,8% auf. Folglich belassen wir unsere Prognosen unverändert. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung und unser Kursziel von EUR18,60 bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15185.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

