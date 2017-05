DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel geht weiter auf Einkaufstour. Am Mittwoch gab das Unternehmen die Übernahme der Sonderhoff Holding GmbH mit Sitz in Köln bekannt. Das 280 Mitarbeiter starke Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von etwa 60 Millionen Euro. Zum genauen Kaufpreis wollten beide Parteien allerdings keine Angaben machen. Mit dem erneuten Zukauf will Henkel sein Klebstoffgeschäft verstärken. Sonderhoff stellt Systemlösungen für geschäumte Dichtstoffe aus Polyurethan oder Silikon her. Diese werden beispielsweise zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub in Filtern oder Haushaltsgeräten eingesetzt.

Der Konsumgüterkonzern hatte in den vergangenen Monaten immer wieder Unternehmen dazu gekauft und weitere Akquisitionen in Aussicht gestellt./hoskate/she/fbr

