Hannover (ots) - Ab diesem Sommer setzt Star Clippers erstmalig in Indonesien die Segel - und führt gleichzeitig das Tauchangebot wieder ein: Passagiere können dann an Bord der »Star Clipper« nicht nur durch die Gewässer des weltgrößten Inselstaates segeln, sondern gemeinsam mit einem unabhängigen, qualifizierten Tauchlehrer auch die atemberaubende Unterwasserwelt erkunden.



Zertifizierte Taucher müssen dabei ihren Tauchschein vorlegen, um Tauchgänge buchen zu können. Auch Tauchanfänger ohne Tauchschein haben die Möglichkeit, bei einem Schnuppertauchgang das Tauchen für sich zu entdecken und erhalten während der Tauchausflüge eine besondere Betreuung durch den Tauchlehrer. Alle Tauchgänge finden unter Anleitung des Tauchlehrers statt.



Wer die Chance nutzen möchte, vor traumhafter Unterwasserkulisse einen Tauchkurs mit einem abschließenden Zertifikat zu absolvieren, kann sich zudem bei einem mindestens zweiwöchigen Aufenthalt an Bord der »Star Clipper« und rechtzeitig vor Beginn der Kreuzfahrt dazu anmelden.



Weitere Informationen



www.starclippers.com | Telefon 00800-782 72 547 (gebührenfrei)



Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik, Asien und das Mittelmeer. Seit 2014 stehen erstmalig Kreuzfahrten nach Kuba auf den Fahrplänen, ab 2017 kreuzt die »Star Clipper« durch die Inselwelt Indonesiens. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 170 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder). Ab 2018 erweitert Star Clippers die Flotte um den Neubau »Flying Clipper«, der die »Royal Clipper«, derzeit im Guinness-Buch der Rekorde als größter Rahsegler der Welt aufgeführt, überragen wird.



