Das auf der Drupa 2016 als Konzept vorgestellte Drucksystem, basiert auf der neuesten Generation von Single-Pass Drucktechnologien, die Durst bereits in seinen Segmenten Label Printing und Ceramics Printing einsetzt. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 9.350 m2/h verfügt der Delta SPC 130 über die notwendige industrielle Produktivität, um den Verpackungssektor in Richtung digital zu transformieren. Neben der wirtschaftlicheren Produktion von Regal- und Verkaufsverpackungen in Klein- und Mittelserien, ermöglicht der Rho 130 SPC auch Bemusterungen, Individualisierungen und Versionierungen - unmittelbar und ohne Rüstkosten. Mit der Entwicklung eines kennzeichnungsfreien Tintensystems auf Basis der Durst Water Technology, ermöglicht Durst außerdem schon heute geruchsfreie und nachhaltige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...