Bis in den März 2017 hinein wurde zwölf Monate lang gebaut. Das gesamte Team von Engel Hannover war für diese Zeit in ein benachbartes, freistehendes Industriegebäude umgezogen, denn die Umbaumaßnahmen waren tiefgreifend. Im Ergebnis ist die Nutzfläche verdoppelt worden. Insgesamt stehen jetzt für den Bürotrakt, das Schulungszentrum und das Technikum 2.400 m² zur Verfügung. Über die gesamte Fläche wurde zweigeschossig gebaut, auch der Veranstaltungs- und Seminarbereich erstreckt sich jetzt über zwei Etagen. "Für den Betrieb wurde alles pünktlich fertiggestellt", freut sich Christopher Vitz, Geschäftsführer von Engel Deutschland am Standort Hannover, über das neue Gebäude.

Gegründet im Jahr 2000, war die nördlichste der vier deutschen Niederlassungen in den letzten Jahren viel zu klein geworden. "Deutschland hat sich in den letzten Jahren extrem positiv entwickelt", so Vitz. "Mit dem Ausbau tragen wir diesem Wachstum Rechnung und können uns darüber hinaus noch besser auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen unserer Kunden einstellen."

