München (ots) - Ein Überraschungsbesuch mit weitreichenden Folgen: Als Christine Münchberg (Simone Rethel) nach vielen Jahren in das Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" zurückkehrt, will sie eigentlich nur mit Charlotte (Mona Seefried) in gemeinsamen Erinnerungen schwelgen. Doch dann macht das frühere Kindermädchen ihrem einstigen Schützling eine Offenbarung, die alles verändert ...



Ab Folge 2716 (voraussichtlicher Sendetermin: 27. Juni 2017) übernimmt Simone Rethel als Christine Münchberg für rund fünf Wochen eine Gastrolle in "Sturm der Liebe". Von ihr erfährt Charlotte, dass sie einen älteren Bruder hat, von dem sie nichts wusste. Gottfried Saalfeld (Wilfried Klaus) war zugleich Christines Jugendliebe, die sie nun nach etlichen Jahren unverhofft wiedersieht. "Es ist eine wunderbar romantische Geschichte, mit der sich viele Menschen identifizieren können", so Rethel. Dem Fernsehpublikum ist sie durch zahlreiche TV-Produktionen wie "Der Kommissar" oder "Diese Drombuschs" bekannt.



In Folge 2722 (voraussichtlicher Sendetermin: 5. Juli 2017) treffen die Saalfeld-Geschwister erstmals aufeinander. Wilfried Klaus freut sich nach über 30 Jahren als TV-Kommissar in der Serie "SOKO 5113" nun über sein Engagement bei der ARD-Erfolgstelenovela: "Für mich ist es ein Traum, diese altersgerechte Rolle mit all ihren Facetten zu spielen", so Klaus.



Gottfrieds Rückkehr an den "Fürstenhof" führt zu weiteren Überraschungen. Erst taucht sein Enkel Boris Saalfeld (Florian Frowein) unerwartet in Bichlheim auf, dann steht wenige Tage später auch sein Sohn Christoph Saalfeld (Dieter Bach) vor der Tür. Und der gibt schnell zu verstehen, dass er das Hotel wieder ganz in die Hände der Familie Saalfeld zurückholen will ...



Florian Frowein und Dieter Bach stoßen ab den Folgen 2727 bzw. 2729 (voraussichtliche Sendetermine: 12. Juli 2017 und 17. Juli 2017) zum Hauptcast von "Sturm der Liebe". "Boris zeichnen seine Hilfsbereitschaft und sein Familiensinn aus", erklärt Frowein, der mit "Wege zum Glück" bereits Telenovela-Erfahrung sammelte und zuletzt in der Serie "Heldt" zu sehen war. Dieter Bach beschreibt seine Rolle als "galant, genial, gefährlich". Einem großen Fernsehpublikum wurde er durch die Krankenhausserie "St. Angela" bekannt, später spielte er unter anderem in den Produktionen "Verliebt in Berlin" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/



Fotos auf www.ard-foto.de



