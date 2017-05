Die Deutsche Bank kommt nach Einschätzung von Aufsichtsratschef Paul Achleitner mit ihrer neuen Strategie in ruhigeres Fahrwasser. "Die Bank hat jetzt mehr als doppelt so viel Eigenkapital, sie hat ihre wichtigsten Rechtsstreitigkeiten abgearbeitet, eine neue Führung und vor allem eine klare Perspektive", sagte Achleitner in einem am Mittwoch...

