Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG Unternehmen: ABO Wind AG ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 17.05.2017 Kursziel: 14,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 14,90. Zusammenfassung: Am 12. Mai hat ABO Wind ihren Jahresbericht 2016 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen bestätigt. Im erfolgreichsten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte hat ABO Wind den Nettogewinn auf EUR16,5 Mio. mehr als verdoppelt. Neben einer auf EUR0,30 erhöhten Dividende zahlt das Unternehmen eine Jubiläumsdividende von EUR0,20 pro Aktie. Mit einer Gesamtdividende von EUR0,50 liegt die Dividendenrendite bei 4,6%. Auch der Ausblick für 2017 fällt sehr positiv aus. ABO Wind rechnet erneut mit einem zweistelligen Nettoergebnis. Wir erhöhen unsere Schätzungen für 2017E und die Folgejahre. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR14,90. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 14.90 price target. Abstract: On 12 May, ABO Wind published its 2016 annual report and confirmed the preliminary figures. In the most successful year in the history of the company, ABO Wind more than doubled the net result to EUR16.5m. In addition to an increased dividend of EUR0.30, the company will pay out an anniversary dividend of EUR0.20 per share. The total dividend of EUR0.50 equates to a 4.6% yield. The guidance for 2017 is very positive. ABO Wind expects a double digit net result. We increase our forecasts for 2017E and the following years. We confirm our Buy rating at an unchanged price target of EUR14.90. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15193.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

ISIN DE0005760029

