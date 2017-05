FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer Vacuum haben ihre Rally am Mittwoch mit dem Sprung auf ein Rekordhoch bei 125,70 Euro fortgesetzt. Am späten Mittag führten sie den TecDax mit einem Plus von 3,34 Prozent auf 125,45 Euro an. Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf die Hauptversammlung am kommenden Dienstag (23. Mai). Wichtigstes Thema wird das Übernahmeangebot des Konkurrenten Busch.

Pfeiffer Vacuum hatte auch eine aufgebesserte Offerte der familiengeführten Busch-Gruppe, die knapp 30 Prozent an Pfeiffer hält, als zu niedrig abgelehnt. Busch bietet 110 Euro je Aktie. Zudem sollen die Aktionäre die Dividende von 3,60 Euro behalten dürften. Busch will bei der Hauptversammlung eine offene Aussprache. Zudem wird der Vorsitz im Aufsichtsrat angestrebt. Pfeiffer strebt nun eine hohe Aktionärspräsenz auf der Hauptversammlung an.

Im Januar hatte Busch ein Übernahmeangebot angekündigt, für 96,20 Euro je Aktie. Seither haben die Papiere um rund 35 Prozent zugelegt./mis/fbr

ISIN DE0006916604

AXC0156 2017-05-17/14:09