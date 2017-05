Besser als vom Markt erwartet waren die jüngsten Quartalszahlen von Adva Optical. Zudem scheint die Aktie aus dem TecDAX weiterhin kulant bewertet. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf Adva vor.

Adva Optical profitiert von der starken Nachfrage nach Breitband-Internet, weil dieses wiederum die Nachfrage nach mehr Übertragungs-Technik befeuert. Denn die im Technologieindex TexDAX notierte Adva Optical ist ein multinationaler Anbieter von Telekommunikations-Ausrüstung, insbesondere für glasfaserbasierte Übertragungs-Technik. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte Adva den Umsatz um 16,3 Prozent auf 141,8 Mio. Euro erhöhen. Damit lag man in der oberen Hälfte der Ende Februar veröffentlichten Prognosespanne. "Cloud und Mobility treiben weiter den Bandbreitenbedarf in Kommunikationsnetzen in die Höhe", erklärte Vorstandschef Brian Protiva. "Unsere Technologie, unsere Partnerlandschaft sowie unsere offene Firmenkultur machen uns zu einem der interessantesten Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...