NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 32 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Nettogewinn bis 2019 nach oben angepasst, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Außerdem basiere das Kursziel bei dem Versicherungskonzern fortan auf seinen Prognosen für das Jahr 2018./tih/zb

ISIN DE000TLX1005

