Die Aktien des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer Vacuum haben ihre Rally am Mittwoch mit dem Sprung auf ein Rekordhoch bei 125,70 Euro fortgesetzt. Am späten Mittag führten sie den TecDax mit einem Plus von 3,34 Prozent auf 125,45 Euro an. Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf die Hauptversammlung am kommenden Dienstag (23. Mai).

Den vollständigen Artikel lesen ...