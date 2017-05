Die rot-rote Regierung von Brandenburg ist am vergangenen Freitag knapp im Bundesrat daran gescheitert, ihren Antrag auf Abschaffung der Abgeltungsteuer durchzudrücken. Und das geht in Ordnung, finde ich.Trotz Mehrheit von Rot-Grün im Bundesrat ist der schon im November 2016 eingebrachte Antrag der rot-roten Regierung von Brandenburg auf das Ende der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge am vergangenen Freitag nicht durchgegangen.Wie die Börsen-Zeitung schreibt, wurde der umstrittene Antrag von Berlin und Bremen befürwortet, beide SPD-geführt mit grünen Koalitionspartnern, in Berlin noch mit der Linken. Auch das noch SPD-geführte Schleswig-Holstein war wohl dafür, hier steht aber nach dem CDU-Wahlsieg ein Regierungswechsel an. Wie die übrigen Länder stimmten, ist laut Börsen-Zeitung ...

