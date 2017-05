Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.06.2017 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-17 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft Berlin Wertpapierkennnummer: A0Z23G ISIN: DE000A0Z23G6 Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ('*Gesellschaft*') in den Meistersaal, Köthener Straße 38, 10963 Berlin, am Dienstag, dem 27.06.2017, um 10:00 Uhr, ein. *Tagesordnung* 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für die Gesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) jeweils für das Geschäftsjahr 2016 Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung -> 2017 eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 27.06.2017 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nicht gefasst werden, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz (AktG) bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. 2. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 sowie zum Prüfer für die gegebenenfalls prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen. 5. *Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungsänderung hinsichtlich des Aufsichtsrats (§ 8 Abs. 1 der Satzung)* Da nicht alle amtierenden Aufsichtsratsmitglieder für eine Wiederwahl (siehe dazu den nachfolgenden Tagesordnungspunkt 6) zur Verfügung stehen, soll der Aufsichtsrat der Gesellschaft wieder auf drei Mitglieder verkleinert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: _'Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Er besteht aus drei Mitgliedern.'_ 6. *Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern* Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, so dass die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern notwendig ist. Der Aufsichtsrat hat gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex konkrete Ziele für seine Zusammensetzung benannt. Diese Ziele wurden im Corporate Governance Bericht veröffentlicht, der in seiner aktuellen Fassung unter www.deag.de -> Investor Relations -> Deutscher Corporate Governance Kodex abgerufen werden kann. Vor diesem Hintergrund schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen: a) Herrn Wolf-Dieter Gramatke, wohnhaft in Hamburg, Unternehmensberater vornehmlich im Bereich Medien und Entertainment. Herr Wolf-Dieter Gramatke ist Mitglied in folgenden weiteren Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (§ 125 Abs. 1 AktG): * Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wild Bunch AG, Berlin * Vorsitzender des Aufsichtsrats der DEAG Classics AG, Berlin b) Frau Martina Bruder, wohnhaft in Köln und CEO Germany und Regional Managing Director Central Europe Wolters Kluwer Legal & Regulatory. Frau Martina Bruder ist derzeit kein Mitglied in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (§ 125 Abs. 1 AktG). c) Herrn Michael Busch, wohnhaft in Berlin, Unternehmensberater vornehmlich im Bereich Industrie und in der Finanzbranche. Herr Michael Busch ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen (§ 125 Abs. 1 AktG): * Mitglied des Beirates Sterling SSVL (Monaco) S.A.M, Monaco Gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 7 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Alle Kandidaten haben erklärt, den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen zu können. Zwischen den Kandidaten und den Gesellschaften des DEAG-Konzerns, den Organen der Gesellschaft oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 Prozent der stimmberechtigten Aktien an der Gesellschaft beteiligten Aktionär bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Gemäß Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird erklärt: Keiner der Kandidaten übt eine Organfunktion oder Beratungsfunktion bei wesentlichen Wettbewerbern der Gesellschaft aus und keiner der Kandidaten steht in einer persönlichen oder einer geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, Vorstand und Aufsichtsrat, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Gemäß Ziffer 5.4.3 Corporate Governance Kodex wird unverbindlich mitgeteilt, dass in der dieser Hauptversammlung folgenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats, Herr Wolf-Dieter Gramatke erneut für den Vorsitz des Aufsichtsrats kandidieren wird. Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder entscheiden zu lassen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Sofern Tagesordnungspunkt 5 über die Verkleinerung des Aufsichtsrats von der Hauptversammlung beschlossen wird, setzt sich der Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 1 AktG i. V. m. dem neuen § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen. Die Lebensläufe der vorgenannten Personen sind dieser Einladung als _Anlagen_ beigefügt und zugänglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.deag.de -> Investor Relations -> Hauptversammlung -> 2017. 7. *Beschlussfassung über verschiedene Satzungsänderungen (§ 8 Abs. 4 und 5, § 18 Abs. 1, § 19 Abs. 1 der Satzung)* Die Satzung ist in einigen Punkten nicht mehr zeitgemäß und soll durch flexiblere Regelungen moderner gestaltet werden. a) § 8 Abs. 4 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft lautet derzeit wie folgt: _'Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.'_ Künftig soll die Hauptversammlung in diesen Fällen mehr Flexibilität bei der Festlegung der Amtszeiten haben. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: § 8 Abs. 4 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst: _'Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds, sofern die Hauptversammlung nicht eine andere Laufzeit bestimmt.'_ b) § 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft lautet derzeit wie folgt: _'Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist gegenüber der Gesellschaft niederlegen. Das Recht zur Amtsniederlegung

