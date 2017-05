Pfäffikon - Die neuen italienische Besitzer von Charles Vögele haben erneut den dicken Rotstift beim Personal angesetzt. Nach der Entlassung von 100 Mitarbeitern Anfang Jahr wurde am Mittwoch der Abbau von weiteren 160 Stellen bekannt. Betroffen sind Angestellte in der Logistik in Pfäffikon SZ und Freienbach SZ, wie ein Sprecher von Charles Vögele gegenüber der sda sagt. Die Arbeitsplätze würden nicht mehr benötigt, da der Käufer, der italienische Modekonzern OVS, seine Logistik über ein internationales Unternehmen abwickle.

Die Mitarbeiter seien am Dienstag über die Massenentlassung informiert worden. Der Kahlschlag im Januar hatte Angestellte im Einkauf und Design am Hauptsitz in Päffikon SZ getroffen. "Es sind keine weitere Massenentlassungen vorgesehen", sagt der Sprecher. Im Verkauf gebe es gar aktuell 50 Vakanzen. Das Unternehmen ...

