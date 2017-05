Schon Ende 2016 waren die Auftragseingänge in den meisten Teilbranchen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. "Das sollte sich in den nächsten Monaten dann auch in Umsatzwachstum wandeln", sagte Sebastian Popp, Konjunkturexperte für Bau- und Baustoffmaschinen anlässlich des Baustoffanlagentages, den der VDMA Ende April in Frankfurt für seine Mitgliedsunternehmen veranstaltete.

Nach mehreren Jahren des Rückgangs ohne echte Impulse, ist der Branchenumsatz der deutschen Hersteller von Baustoffanlagen 2016 um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,7 Milliarden Euro gestiegen. Das Plus kam dabei vor allem aus dem Auslandsgeschäft. Auch der Anstieg der Auftragseingänge um rund 20 % war ...

