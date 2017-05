Laut Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat die Deutsche Bank die turbulenten Tage hinter sich gelassen. Nun folgt der Wiederaufbau - mit neuer Führung und Perspektive. Das kühne Ziel von einst ist dabei kein Thema mehr.

Die Deutsche Bank kommt nach Einschätzung von Aufsichtsratschef Paul Achleitner mit ihrer neuen Strategie in ruhigeres Fahrwasser. "Die Bank hat jetzt mehr als doppelt so viel Eigenkapital, sie hat ihre wichtigsten Rechtsstreitigkeiten abgearbeitet, eine neue Führung und vor allem eine klare Perspektive", sagte Achleitner in einem am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Interview. Die Aufräumarbeiten hätten sich gelohnt. "Darauf können wir aufbauen."

Der Österreicher, der sich am Donnerstag auf der Hauptversammlung zur Wiederwahl stellt, räumte mit Blick auf das ramponierte Image von Deutschlands größtem Geldhaus aber auch Fehler ein: "Wir hätten noch besser erklären können, warum wir die Dinge so tun. Das habe ich unterschätzt. Aber vom Inhalt her war es richtig."

Der frühere Allianz-Mann Achleitner hatte 2012 als Chefkontrolleur bei Deutschlands größtem Geldhaus begonnen - zusammen ...

