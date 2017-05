PAION AG: HAUPTVERSAMMLUNG GENEHMIGT ALLE TAGESORDNUNGPUNKTE UND WÄHLT FRAU DR. DR. IRINA ANTONIJEVIC UND HERRN DR. CHRIS TANNER IN DEN AUFSICHTSRAT

- Agendapunkte mit großer Mehrheit genehmigt

- Aufsichtsrat mit Frau Dr. Dr. Irina Antonijevic und Herrn Dr. Chris Tanner auf fünf Mitglieder erweitert

Aachen, 17. Mai 2017 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt heute bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 17. Mai 2017 die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgelegten Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit gebilligt hat. Die Ergebnisse können auf der Unternehmens-Webseite unter www.paion.com/de/medien-und-investoren/hauptversammlung/ abgerufen werden.

So wurden Frau Dr. Dr. Irina Antonijevic und Herr Dr. Chris Tanner in den Aufsichtsrat gewählt. Dem lag die Genehmigung der Hauptversammlung zur Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von drei auf fünf Mitglieder zugrunde.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der PAION AG, Herr Dr. Jörg Spiekerkötter, kommentierte: "Ich bin sehr zufrieden, dass wir mit Frau Dr. Dr. Irina Antonijevic und Herrn Dr. Chris Tanner erfahrene Branchenkenner als neue Aufsichtsratsmitglieder für die PAION AG gewinnen konnten. Ich freue mich sehr auf unsere zukünftige Zusammenarbeit."

###

Über Frau Dr. Dr. Irina Antonijevic Frau Dr. Dr. Irina Antonijevic ist seit 2016 Chief Medical Officer (CMO) bei der vasopharm GmbH. Sie hat mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Medikamentenentwicklung in verschiedenen internationalen pharmazeutischen Organisationen, mit einem Fokus auf neuropsychiatrischen und seltenen Erkrankungen. In ihrer letzten Position bei Sanofi Genzyme in Cambridge (MA, USA) war sie als Global Head Early Development Neurology and Ophthalmology verantwortlich für verschiedene innovative klinische Projekte. Sie absolvierte ihr Medizinstudium an der Technischen Universität München (1991), erhielt den Dr. med. vom Max-Planck-Institut in München (1992) und den Dr. rer. nat. von der Universität Edinburgh, UK (1995). Sie absolvierte ihre Facharztausbildung am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München und erhielt ihre Lehrberechtigung von der Charité, Berlin, im Jahr 2004. Frau Dr. Dr. Antonijevic ist seit 2006 Gutachterin für das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Über Herrn Dr. Chris Tanner Herr Dr. Chris Tanner war seit 2005 im Executive Board und ist seit 2006 Aufsichtsratsmitglied von Cosmo Pharmaceuticals N.V., deren IPO er als Chief Financial Officer und Head of Investor Relations durchfhrte. 2015 spaltete Cosmo die Tochter Cassiopea SpA ab, in der er zusätzlich als Chief Financial Officer und Head of Investor Relations tätig ist. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats bzw. des Beirats der börsennotierten DKSH AG und der Private Equity Holding AG sowie der privaten MedTech-Gesellschaften Qvanteq AG und Joimax GmbH. Von 1998 bis 2001 war er Partner von Dr. Ernst Müller-Möhl und Mitbegründer der 20 Minuten-Zeitungsgruppe und gründete A&A Active Investor, eine SIX-gelistete Investmentgesellschaft. Von 1992 bis 1998 war er Head of Corporate Finance & Capital Markets bei UBS in Zürich, und von 1976 bis 1991 übernahm er verschiedene Funktionen im Geschäftsfeld Corporate Banking bei UBS in Zürich, Madrid und Los Angeles. Herr Dr. Tanner besitzt einen Doktortitel in Volkswirtschaft und ein Diplom als Wirtschaftswissenschaftler von der Universität St. Gallen.

Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das

innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, welches sich in klinischer Phase-III-Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA befindet. Aktuell fokussiert PAION die operativen und finanziellen Ressourcen hauptsächlich auf den erfolgreichen Abschluss des klinischen US-Entwicklungsprogramms für Kurzsedierungen. Außerhalb der USA hat sich PAION bis dato auf die Entwicklung von Remimazolam in der Indikation Allgemeinanästhesie konzentriert. Ein vollständiges Phase-III-Entwicklungsprogramm in der Allgemeinanästhesie wurde in Japan abgeschlossen, und PAION bereitet derzeit einen Zulassungsantrag für Japan vor. In der EU plant PAION aktuell die Fortführung des klinischen Entwicklungsprogramms. Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.

PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich).

PAIONs Vision ist es, ein anerkannter "PAIONeer" in der Sedierung und Anästhesie zu werden.

Kontakt Ralf Penner

Vice President Investor Relations/Public Relations

PAION AG Martinstraße 10-12 52062 Aachen Tel. +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

