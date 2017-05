Klartext: SAP und Medigene

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei den jüngsten Hauptversammlungen fiel der Blick auf die Abstimmungsergebnisse meist so aus: Die Zustimmungsquoten lagen bei den Tagesordnungspunkten meist über 90%, keine Überraschungen.

Chart SAP Aktie

Quelle: tradingview.com

Als ich mir die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten der jüngsten SAP-Hauptversammlung angeschaut habe, fiel mir auf: Holla, beim Punkt "Entlastung des Aufsichtsrats" für das Geschäftsjahr 2016 kam es zu einem sehr, sehr knappen Ergebnis! Von wegen über 90% JA-Stimmen. Hier gab es gerade einmal 50,49% JA-Stimmen - und 49,51% NEIN-Stimmen. Mit anderen Worten: Nur ein wenig mehr NEIN-Stimmen, und der SAP-Vorstand wäre nicht entlastet worden!

SAP: Der Aufsichtsrat wurde für 2016 nur sehr knapp entlastet

Hintergrund dürfte sein, dass einige Aktionäre wohl nicht mit der Arbeit des Aufsichtsrats zufrieden waren. Dieser soll dem Management gewissermaßen auf die Finger schauen - wenn ich mir die Höhe der Bezüge des SAP-Vorstandsvorsitzenden anschaue, sieht das allerdings etwas nach Selbstbedienungsladen aus. Insofern finde ich es gut, dass das nicht einfach wie üblich "durchgewunken" wurde. Ich habe eben in den SAP Geschäftsbericht geschaut und dort auf S. 32 (Punkt "Vergütungsbericht") gelesen, dass der Vorstandssprecher Bill Dermont 2016 eine Gesamtvergütung von insgesamt exakt 13,9824 Mio. Euro erhalten hat.

Quelle: SAP Integrierter Bericht 2016

Ui. Um das mal in Relation zu setzen: Ich habe gelesen, dass in Deutschland das durchschnittliche Brutto-Jahresgehalt einer Krankenschwester bei 33.312 Euro liegen soll. Damit hat Bill Dermont im vergangenen Jahr an Bezügen den Gegenwert des Gehalts von rund 420 Krankenschwestern erhalten. Das ist auch im Vergleich mit anderen DAX-Unternehmen echt happig!

Insofern 1a, dass die Aktionäre auf der Hauptversammlung diesmal nicht nur als "Stimmvieh" die Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand abgenickt haben, sondern auch einmal kräftig mit NEIN gestimmt haben. Und beinahe hätte es sogar eine Mehrheit für die NEIN-Stimmen gegeben. Vielleicht reicht schon der Anteil von 49,51% NEIN-Stimmen, das in Zukunft manche Vorstände und Aufsichtsräte zwei Mal nachdenken, wenn es um die Höhe der Bezüge geht. (Frommer Wunsch, Vaupel?)

Dann der Blick auf Medigene:

Bei der Medigene-Aktie ist es derzeit aus charttechnischer Sicht recht spannend - denn der Aktienkurs befindet sich derzeit in einer Unterstützungs-Zone, die im Bereich 10,60/10,80 Euro verläuft. Wenn diese nicht hält, könnte der Kurs sehr schnell einstellig sein. Noch ist die Entscheidung offen. Die jüngsten Nachrichten, die es von Medigene gab, waren eher gemischt und stützen deshalb weder die eine noch die andere Seite eindeutig. Beispiel Kapitalerhöhung: Medigene hatte im Rahmen einer Privatplatzierung knapp 2 Mio. neue Aktien platziert. Das brachte dem Unternehmen einerseits frische Mittel von brutto 20,7 Mio. Euro - andererseits ist dadurch der Anteil der Alt-Aktionäre spürbar verwässert worden.

Medigene: Quartalszahlen, Kapitalerhöhung und Personalie

Schwer einzuordnen war die Neuigkeit, dass der bisherige COO von Medigene - Dave Lemus - seinen Vorstandsposten räumt und - Zitat: "zukünftig eine beratende Rolle für den Aufsichtsrat und Vorstand der Medigene einnehmen wird." Wieso tritt er dann zurück, wenn er weiterhin für Medigene tätig sein wird?

Dann die Quartalszahlen. Sinkende Umsätze und Verringerung der liquiden Mittel um rund 4,5 Mio. Euro alleine im ersten Quartal sehen nicht schön aus. Andererseits entsprach das laut Medigene "voll und ganz" den eigenen Planungen und die Prognose für 2017 wurde bestätigt. Insofern eher "gemischtes Eis", ich meine gemischte Nachrichtenlage!

Dann noch das Zitat zum Tag: "Man sollte immer ein Hobby haben, etwas das einen beschäftigt und mit dem man sich beschäftigt. Reine Berieselung ist der Tod." - Max Kruse

Mit herzlichem Gruß!

Ihr

Michael Vaupel