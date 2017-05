Der Euro notierte heute Morgen so hoch wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Es scheint als würden die politischen Turbulenzen in Washington mehr und mehr auf die US-Währung abfärben. Doch reicht das schon als Erklärung? Woher kommt die aktuelle Euro-Stärke oder ist es vielleicht doch nur eine Dollar-Schwäche? Was macht der DAX? Wann entkommt er aus seiner Lethargie? Es gilt heute eine ganze Reihe von Fragen zu klären. Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.