Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

LU0323134006 ArcelorMittal S.A. 17.05.2017 LU1598757687 ArcelorMittal S.A. 18.05.2017 Tausch 3:1

CA69353A4028 GEN III Oil Corp. 17.05.2017 CA36870B1067 GEN III Oil Corp. 18.05.2017 Tausch 1:1

CA0213422094 Global UAV Technologies Ltd. 17.05.2017 CA3794331056 Global UAV Technologies Ltd. 18.05.2017 Tausch 1:1

KYG9880X1144 Yuhua Energy Holdings Ltd. 17.05.2017 KYG9880X1300 Yuhua Energy Holdings Ltd. 18.05.2017 Tausch 1:2

CA8283361076 Wheaton Precious Metals Corp. 17.05.2017 CA9628791027 Wheaton Precious Metals Corp. 18.05.2017 Tausch 1:1

CA88741P1036 Alio Gold Inc. 17.05.2017 CA01627X1087 Alio Gold Inc. 1 8.05.2017 Tausch 10:1

CA0086312026 Aguila American Gold Ltd. 17.05.2017 CA0086313016 Aguila American Gold Ltd. 18.05.2017 Tausch 10:1

CA4841901032 Kaneh Bosm BioTechnology Inc. 17.05.2017 CA4841902022 Kaneh Bosm BioTechnology Inc. 18.05.2017 Tausch 2:1

GB00B01FLL16 Great Portland Estates PLC 17.05.2017 GB00BZ0XJR39 Great Portland Estates PLC 18.05.2017 Tausch 20:19