Am Donnerstag veröffentlicht der DAX-Konzern Merck seine Zahlen für das abgelaufene Quartal. Aufmerksamkeit ernten wird sicherlich auch die Hauptversammlung der Deutschen Bank, auf der trotz Milliardenverlusten eine Dividende vorgeschlagen wird. Für alle Konjunkturbeobachter könnte der Philadelphia Fed Index am Nachmittag spannend werden. Cornelia Frey blickt auf die wichtigsten Termine am Donnerstag, den 18.05.2017.